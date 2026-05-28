Про це повідомили СБУ та генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За що посадовці БЕБ вимагали хабарі у десятки тисяч доларів?

Руслан Кравченко зазначив, що йдеться про 2 окремі кримінальні провадження. В обох цих справах вимагали хабарі за "сприяння" у веденні бізнесу та в уникненні кримінальної відповідальності.

У першому випадку правоохоронці викрили старшого детектива територіального управління БЕБ у Київській області. Посадовець вимагав 15 тисяч доларів США від чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, ввезення та збут підроблених грошей.

За гроші посадовець "допоміг" бізнесмену отримати ліцензію на право зберігання пального на складах компанії.

Детектив заявив, що нібито має достатньо доказів для повторного притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності та запевняв: через попередню судимість той "точно опиниться за ґратами". Водночас пропонував "розв'язати питання" за хабар,

– пояснив генеральний прокурор.

За даними слідства, для організації зустрічей детектив БЕБ надсилав повістки нібито для проведення слідчих дій.

"Спочатку детектив отримав 10 тисяч доларів США, після чого жодних слідчих дій із чоловіком не проводив", – зазначив Кравченко.

В іншому провадженні викрито аналітика БЕБ України, колишнього працівника податкової служби. Як написав генпрокурор, до нього звернулася представниця підприємства, якому відмовили у видачі ліцензії на зберігання пального.

Аналітик запропонував допомогу з повторним поданням документів. За хабар він обіцяв використати старі зв’язки та вплинути на посадовців податкової служби. Після повторного подання документів підприємству дійсно видали ліцензію, а співробітник БЕБ зажадав свою "винагороду" – 2 тисяч доларів США,

– зазначив очільник ОГП.

28 травня після одержання коштів обох посадовців затримали. Готується повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

2 посадовців БЕБ на "гарячому" затримали на вимаганні хабарів / Фото з телеграм-каналу Руслана Кравченка

Дії старшого детектива БЕБ кваліфікували як одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі. Аналітику БЕБ інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство наразі триває, всі обставини встановлюють.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали колишнього поліцейського, якого підозрюють в організації схеми з оформлення фіктивної інвалідності для ухилення від військової служби. За свої "послуги" чоловік вимагав 10 тисяч доларів США.