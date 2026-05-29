Це з'ясували журналісти "Схем", передає 24 Канал.

Якою нерухомістю володіє підсанкційний Григоришин?

Нагадаємо, підсанкційного бізнесмена Костянтина Григоришина в Україні оголошено в розшук у справі про ймовірне розкрадання коштів "Сумиобленерго".

Журналісти з'ясували, що бізнесмен має у власності елітну нерухомість за кордоном. Зокрема, йдеться про два шале у французькому Куршевелі та віллу у Швейцарії, яку він зазначає як свою адресу реєстрації.

"Схеми" звернулись до Григоришина із проханням пояснити походження коштів на реконструкцію вілли біля Женевського озера, а також прокоментувати кримінальні справи проти нього та оголошення в розшук в Україні. Зауважимо, що раніше він називав санкції РНБО "позасудовим тиском" і через адвоката у 2025 році намагався їх оскаржити, заявляючи, що всі звинувачення вважає політично мотивованими.

За даними розслідування, з 2019 року Григоришин є бенефіціаром люксембурзької компанії Cressida. З 2008 року компанія має у своєму володінні три земельні ділянки на елітному гірськолижному курорті Куршевель. Вже у 2010 році на цих ділянках збудували іще два шале загальною площею понад 850 квадратних метрів.

Вартість всього майна на компанії Cressida, відповідно до люксембурзького реєстру – близько 70 мільйонів євро.

Зв'язок Григоришина з цією нерухомістю, за даними розслідувачів, простежується ще з 2008 року. Відтоді й до 2014-го керівницею люксембурзької компанії була громадянка Кіпру Марія Агіні, яка, за даними YouControl, є довіреною особою бізнесмена.

Окрім цього, журналісти знайшли іншу люксову нерухомість, вже у Швейцарії. У листопаді 2025 року в реєстрах Люксембургу Григоришин, як бенефіціар Cressida, вказав маєток поблизу Женевського озера площею 415 квадратних метрів, як свою нову адресу.

Хоча вілла зареєстрована на 74-річного швейцарця, саме Григоришин займався її реконструкцією. У реєстрах кантону Женеви бізнесмен також вказаний як особа, що подала запит на перепланування, тоді як зв'язатися з власником журналістам не вдалося.

Роботи з перепланування маєтку у Швейцарії тривають на тлі розслідування, яке ведуть українські правоохоронці щодо бізнесмена. Навесні цього року СБУ та БЕБ повідомили про викриття масштабної схеми розкрадання коштів в енергетичних компаніях, які, за їхніми даними, пов'язані з підсанкційним бізнесменом.

Які деталі розслідування СБУ та БЕБ щодо Григоришина?

Українські правоохоронці викрили корупційну схему на підприємстві "Сумиобленерго", бенефіціарним власником якого через мережу іноземних компаній і довірених осіб є Костянтин Григоришин, а міноритарна частка у розмірі 25% акцій належить державі.

Слідство встановило, що керівництво підприємства оформило Костянтина Григоришина на фіктивну посаду "радника" з дистанційною роботою у чотири години на тиждень і зарплатою близько 1,5 мільйона гривень щомісяця.

У період 2020 – 2024 років, за версією правоохоронців, через цю схему вивели близько 68 мільйонів гривень, після чого бізнесмену та ще трьом посадовцям оголосили підозру, а згодом його було оголошено в розшук.

Вже в січні 2025 року, проти бізнесмена запровадили санкції РНБО. Тоді як сам Григоришин назвав це "позасудовою розправою, без права на захист".

Влітку 2025 року, за даними аналітичної системи YouControl, Григоришин через адвоката подав позов проти президента Володимира Зеленського з наміром оскаржити санкції.

За даними БЕБ, окрім українського, бізнесмен має ще російське громадянство. Однак сам Григоришин у січні 2025 року, запевняв, що вже "подав заяву на вихід з російського громадянства, але вони її не задовольняють".