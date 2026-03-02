Що відомо про вручення підозри Григоришину?

За даними слідства, з рахунків компанії, де 25% акцій належать державі в особі Міністерства енергетики, вивели майже 68 мільйонів гривень, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Дивіться також Суд відправив під варту керівника управління СБУ на Житомирщині, якого викрили на хабарі

Ім’я фігуранта офіційно не називають, але, за даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про підсанкційного бізнесмена Костянтина Григоришина.

За версією правоохоронців, перебуваючи за кордоном, він організував схему разом із керівниками підконтрольних компаній. Для цього йому нібито "створили" посаду радника голови правління підприємства, яке займається передачею електроенергії споживачам.

Зарплату визначили у 1,5 мільйона гривень на місяць, це у шість разів більше за ліміти, встановлені регулятором.

це у шість разів більше за ліміти, встановлені регулятором. При цьому робочий графік у "радника" був лише чотири години на тиждень.

Слідство вважає, що через таку схему підсанкційний бізнесмен фактично обходив обмеження і виводив кошти з енергетичних підприємств.

Наразі йому заочно оголосили підозру в організації привласнення майна в особливо великих розмірах. Трьом керівникам компаній, які, за даними слідства, брали участь у схемі, також повідомили про підозру.

Зауважте! Рішенням РНБО від 19 січня 2025 року, проти російського та українського бізнесмена Костянтина Григоришина ввели персональні санкції, які, зокрема, блокують активи.

Нещодавнє викриття корупції на Трипільській ТЕС