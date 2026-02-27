Про це пише Суспільне та "Радіо Свобода".
Дивіться також Для підозрюваних топпосадовців Повітряних сил та СБУ проситимуть запобіжний захід
Який запобіжний захід обрали Володимиру Компаниченку?
Володимиру Компаниченку обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Водночас підозрюваний як альтернативу може внести заставу на суму у 6 мільйонів 980 тисяч гривень.
У разі внесення застави начальник управління СБУ в Житомирській області має з'являтися за викликом правоохоронців, здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і не виїжджати за межі області.
Журналісти зазначили, що після рішення суду Володимир Компаниченко та його адвокати від коментарів відмовились.
Володимира Компаниченка вивели з зали після оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу / Відео "Радіо Свобода"