Про це в коментарі 24 Каналу повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
Які запобіжки можуть обрати підозрюваним?
Як повідомили в пресслужбі ОГП, прокурори наполягатимуть на арешті із альтернативою застави.
Прокуратура клопотатиме про тримання їх під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 320 тисяч доларів (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ) кожному,
– пояснили в Офісі генпрокурора.
У ВАКС додали, що на 27 лютого призначено розгляди клопотань для обрання запобіжних заходів. Йдеться про заходи для начальника Управління СБУ в Житомирській області та командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ.
Які деталі справи?
Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко 26 лютого, правоохоронці викрили посадовців під час передачі 320 тисяч доларів США.
За даними слідства, фігуранти пов'язані з розкраданням 1,4 мільярда гривень на зведенні укриттів для літаків.
Джерела 24 Каналу підтвердили, що йдеться про полковника Андрія Українця (командувача логістики ПС ЗСУ) та полковника Володимира Компаниченка (начальника Управління СБУ Житомирщини).