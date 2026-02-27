Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Какие меры пресечения могут избрать подозреваемым?
Как сообщили в пресс-службе ОГП, прокуроры будут настаивать на аресте с альтернативой залога.
Прокуратура будет ходатайствовать о содержании их под стражей с альтернативой внесения залога в размере 320 тысяч долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ) каждому,
– объяснили в Офисе генпрокурора.
У ВАКС добавили, что на 27 февраля назначено рассмотрение ходатайств для избрания меры пресечения. Речь идет о мерах для начальника Управления СБУ в Житомирской области и командующего логистики Воздушных Сил ВСУ.
Какие детали дела?
Как сообщил генпрокурор Руслан Кравченко 26 февраля, правоохранители разоблачили должностных лиц во время передачи 320 тысяч долларов США.
По данным следствия, фигуранты связаны с хищением 1,4 миллиарда гривен на возведении укрытий для самолетов.
Источники 24 Канала подтвердили, что речь идет о полковнике Андрее Украинце (командующего логистики ВС ВСУ) и полковнике Владимире Компаниченко (начальник Управления СБУ Житомирщины).