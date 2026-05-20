У Національній поліції заявляють про готовність сприяти слідству та обіцяють кадрові рішення за його результатами.

Що відомо про відсторонення від служби посадовців?

У поліції повідомили, що голова відомства ініціював службове розслідування щодо працівників окремих регіональних підрозділів. Йдеться про посадовців, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди та можливого прикриття діяльності мережі так званих "порноофісів".

У межах розслідування чотирьох осіб вже відсторонили від виконання службових обов’язків. Подальші кадрові рішення ухвалюватимуть після завершення перевірок.

У відомстві наголосили, що повністю сприяють слідству, яке ведуть Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

Національна поліція України повністю сприяє слідству та зацікавлена у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи. Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг,

– йдеться у повідомленні.

Також у поліції нагадали, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в суді.

Наразі службове розслідування триває, а остаточні висновки та можливі звільнення ухвалюватимуть після його завершення.

Як діяли "порноофіси" та що про них відомо?

В Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях правоохоронці провели масштабні обшуки в управліннях Нацполіції та викрили корупційну схему, яка, за даними слідства, забезпечувала "дах" для нелегальних "порноофісів".

Йдеться про приміщення, де виготовляли та поширювали заборонений контент через інтернет. За версією слідства, схема працювала як системне "невтручання" за щомісячну винагороду.

Посередник через зв’язки в поліції координував передачу коштів і попередження про можливі перевірки. Гроші передавалися як готівкою, так і через інших людей, а спілкування велося у закритих чатах із використанням умовних позначень.

Як діяла схема "кришування":

щомісяця посадовці отримували близько 20 тисяч доларів за "невтручання";

ще 5 тисяч доларів залишалися посереднику; правоохоронці не документували злочини та не проводили припинення роботи об’єктів;

учасники використовували месенджери та домовленості про "попередження" перевірок;

зафіксовано кілька траншів передачі коштів, зокрема 45 та 25 тисяч доларів.

Слідство встановило, що ключовим посередником був водій одного з посадовців системи МВС, який координував рух коштів і контакти між сторонами. Саме через нього відбувалася передача хабарів до керівників регіональних управлінь.

Хто був залучений до схеми?

Під час спецоперації затримали:

начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області;

заступника начальника ГУНП у Житомирській області;

водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника.

Під час однієї з фінальних операцій посередника затримали "на гарячому" під час отримання чергового траншу у 25 тисяч доларів. Частина цих коштів, за даними слідства, знову призначалася керівництву поліції.

Правоохоронці також задокументували регулярні передачі грошей, які надходили через різні канали, включно з передачами через третіх осіб, які могли не знати про злочинний характер дій.