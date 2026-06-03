Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

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В чем обвиняют депутата на Днепропетровщине?

Следствие установило, что депутат поселкового совета в Днепропетровской области в декларации за 2023 год указала ложные данные.

В частности, в документе отсутствовала информация о:

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двух квартирах в современном жилом комплексе в Днепровском районе,

2 миллионах гривен расходов на их приобретение,

6,2 миллиона гривен на счетах ее предприятия

и 4,5 миллиона гривен, которые депутат получила "в долг" от родственников для приобретения имущества.

Такие нарушения установили во время полной проверки, которую провело НАПК.

Отмечается, что общая сумма незадекларированных активов и денег составляет 13,2 миллиона гривен.

Прокуроры Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области инкриминируют депутату умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в конце мая журналисты обнародовали данные об активах подсанкционного бизнесмена Константина Григоришина и то, чем он владеет. Сейчас бизнесмен имеет в собственности элитную недвижимость за рубежом. Речь идет о двух шале во французском Куршевеле и вилле в Швейцарии, которую он отмечает как свой адрес регистрации.

Сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора разоблачили двух сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, которые требовали взятки за "содействие" в ведении бизнеса и во избежание уголовной ответственности. Известно, что старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области требовал 15 тысяч долларов США от мужчины, который фигурировал в деле об изготовлении, ввозе и сбыте поддельных денег.