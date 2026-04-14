Що відомо про незаконну торгівлю алкоголем та тютюном?
Чоловік офіційно був зареєстрований як підприємець і займався роздрібною торгівлею продуктами. Водночас паралельно, ймовірно, налагодив продаж нелегальної продукції у селі Шабо, повідомили в БЕБ.
- Слідство встановило, що фігурант закуповував алкоголь і сигарети у постачальників, знаючи про їх незаконне походження.
- Продукція не мала акцизних марок і не відповідала стандартам якості.
- Для зберігання і збуту товару він використовував кілька приміщень, а також власний автомобіль.
- Розрахунок із покупцями здійснювався готівкою.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тисяч пачок сигарет і більше ніж 70 літрів алкоголю. Частину товару зберігали у спеціально облаштованих місцях та транспорті. Загальну вартість вилученої продукції оцінили у понад 1,6 мільйона гривень.
Інші незаконні бізнеси, що викрило БЕБ
Бюро економічної безпеки провело понад 70 обшуків, вилучивши продукцію та обладнання на 30 мільйонів гривень, пов'язаних із тіньовим бізнесом вейпінгу. Учасники схеми уникали сплати податків, дроблячи бізнес на різні ФОПи та компанії, відмиваючи гроші через фінансові операції.
В Одеській області підприємець використовував схему "дроблення бізнесу", розбиваючи його на десятки ФОПів, щоб ухилятися від податків. Під час обшуків вилучили документи, готівку, печатки та квіти на загальну суму понад 10,5 мільйонів гривень, а підприємцю оголосили підозру.
На заході України викрили схему "дроблення бізнесу", що дозволила мережі супермаркетів уникати сплати податків на суму понад 23,7 мільйони гривень.
Бюро економічної безпеки України викрило найбільшу нелегальну тютюнову фабрику, яка приносила понад мільярд гривень щомісяця. Під час обшуків вилучено обладнання, 750 тисяч пачок сигарет та матеріали на загальну суму понад 200 мільйонів гривень.