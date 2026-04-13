Які збитки від тіньового ринку кави в Україні?
Під час обрахування приблизних збитків мова йшла про 7 мільярдів гривень. Про це повідомив голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев.
- За його словами, середнє споживання кави в Україні становить близько 3,5 кілограмів на людину на рік.
- У підсумку це дає приблизно 85 – 105 тисяч тонн продукції щорічно. Водночас офіційний імпорт значно менший – лише близько 49 тисяч тонн.
Така різниця, фактично, і формує тіньовий сегмент ринку. Гетманцев каже, що частина кави потрапляє в Україну через схеми із заниженням митної вартості або під виглядом гуманітарної допомоги. Після цього вона з’являється у вільному продажу.
Якщо ж кава не смажена, то вона може спрямовуватися до так званих "ростерій" – підприємств, які спеціалізуються на смаженні кави. Потім ці компанії, які можуть бути як оптовими, так і роздрібними, реалізують товар споживачам:
- Так, за оцінкою депутата, "кожна друга чашка кави" може бути або контрабандною, або підробленою, або такою, з якої не сплачено податки.
Окремо звертається увага на підпільне виробництво всередині країни. Дешеве або сумнівне зерно обсмажують і фасують у пакування відомих брендів, після чого продають як оригінальну продукцію.
Наддохідним підвидом цієї злочинної діяльності є підробка відомих брендів. На цьому спеціалізуються цілі організовані злочинні групи. Вони смажать каву і пакують до пакунків відомих брендів. І ця продукція тоді збільшується в ціні,
– каже нардеп.
Він також зазначив, що часто для такої продукції закуповують найдешевшу або майже прострочену сировину за кордоном, яку після обробки реалізують як якісний товар. Це, окрім економічних втрат, створює і потенційні ризики для здоров’я споживачів.
Що відбувається з цінами на каву в Україні?
Багато українців традиційно починають ранок із кави, однак останнім часом це задоволення помітно дорожчає. Деякі виробники вже переглянули цінники у бік суттєвого зростання, про що свідчать дані "Мінфіну".
- За даними сайту, станом на 5 лютого кава подорожчала в середньому на 75,6 гривні порівняно з січнем.
- Зокрема, Nescafe Gold об'ємом 210 грамів нині коштує близько 686,8 гривні, тоді як місяць тому його ціна становила 610,2 гривні.
Що відбувається на ринку кави у світі?
Ціни на каву для споживачів зростають через перебої в постачанні та високі витрати, незважаючи на падіння біржових цін на зерна.
Здешевлення кави для споживачів може відчутися лише на початку 2027 року через затримки у ланцюгах постачання та дорогі запаси.