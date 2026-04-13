Які збитки від тіньового ринку кави в Україні?

Під час обрахування приблизних збитків мова йшла про 7 мільярдів гривень. Про це повідомив голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, середнє споживання кави в Україні становить близько 3,5 кілограмів на людину на рік. У підсумку це дає приблизно 85 – 105 тисяч тонн продукції щорічно. Водночас офіційний імпорт значно менший – лише близько 49 тисяч тонн.

Така різниця, фактично, і формує тіньовий сегмент ринку. Гетманцев каже, що частина кави потрапляє в Україну через схеми із заниженням митної вартості або під виглядом гуманітарної допомоги. Після цього вона з’являється у вільному продажу.

Якщо ж кава не смажена, то вона може спрямовуватися до так званих "ростерій" – підприємств, які спеціалізуються на смаженні кави. Потім ці компанії, які можуть бути як оптовими, так і роздрібними, реалізують товар споживачам:

Так, за оцінкою депутата, "кожна друга чашка кави" може бути або контрабандною, або підробленою, або такою, з якої не сплачено податки.

Окремо звертається увага на підпільне виробництво всередині країни. Дешеве або сумнівне зерно обсмажують і фасують у пакування відомих брендів, після чого продають як оригінальну продукцію.

Наддохідним підвидом цієї злочинної діяльності є підробка відомих брендів. На цьому спеціалізуються цілі організовані злочинні групи. Вони смажать каву і пакують до пакунків відомих брендів. І ця продукція тоді збільшується в ціні,

– каже нардеп.

Він також зазначив, що часто для такої продукції закуповують найдешевшу або майже прострочену сировину за кордоном, яку після обробки реалізують як якісний товар. Це, окрім економічних втрат, створює і потенційні ризики для здоров’я споживачів.

Що відбувається з цінами на каву в Україні?

Багато українців традиційно починають ранок із кави, однак останнім часом це задоволення помітно дорожчає. Деякі виробники вже переглянули цінники у бік суттєвого зростання, про що свідчать дані "Мінфіну".

За даними сайту, станом на 5 лютого кава подорожчала в середньому на 75,6 гривні порівняно з січнем.

Зокрема, Nescafe Gold об'ємом 210 грамів нині коштує близько 686,8 гривні, тоді як місяць тому його ціна становила 610,2 гривні.

Що відбувається на ринку кави у світі?