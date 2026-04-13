Какие убытки от теневого рынка кофе в Украине?

Во время расчета приблизительных убытков речь шла о 7 миллиардах гривен. Об этом сообщил председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, среднее потребление кофе в Украине составляет около 3,5 килограммов на человека в год. В итоге это дает примерно 85 – 105 тысяч тонн продукции ежегодно. В то же время официальный импорт значительно меньше – лишь около 49 тысяч тонн.

Такая разница, фактически, и формирует теневой сегмент рынка. Гетманцев говорит, что часть кофе попадает в Украину через схемы с занижением таможенной стоимости или под видом гуманитарной помощи. После этого он появляется в свободной продаже.

Если же кофе не жареный, то он может направляться в так называемые "ростерий" – предприятий, которые специализируются на жарке кофе. Затем эти компании, которые могут быть как оптовыми, так и розничными, реализуют товар потребителям:

Так, по оценке депутата, "каждая вторая чашка кофе" может быть или контрабандной, или поддельной, или такой, с которой не уплачены налоги.

Отдельно обращается внимание на подпольное производство внутри страны. Дешевое или сомнительное зерно обжаривают и фасуют в упаковку известных брендов, после чего продают как оригинальную продукцию.

Сверхдоходным подвидом этой преступной деятельности является подделка известных брендов. На этом специализируются целые организованные преступные группы. Они жарят кофе и пакуют в пакеты известных брендов. И эта продукция тогда увеличивается в цене,

– говорит нардеп.

Он также отметил, что часто для такой продукции закупают дешевое или почти просроченное сырье за рубежом, которое после обработки реализуют как качественный товар. Это, кроме экономических потерь, создает и потенциальные риски для здоровья потребителей.

Что происходит с ценами на кофе в Украине?

Многие украинцы традиционно начинают утро с кофе, однако в последнее время это удовольствие заметно дорожает. Некоторые производители уже пересмотрели ценники в сторону существенного роста, о чем свидетельствуют данные "Минфина".