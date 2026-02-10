В магазинах сильно выросли цены на кофе

Многие украинцы традиционно начинают утро с кофе, однако в последнее время это удовольствие заметно дорожает. Некоторые производители уже пересмотрели ценники в сторону существенного роста, о чем свидетельствуют данные "Минфина".

По данным сайта, по состоянию на 5 февраля кофе подорожал в среднем на 75,6 гривны по сравнению с январем. В частности, Nescafe Gold объемом 210 граммов сейчас стоит около 686,8 гривны, тогда как месяц назад его цена составляла 610,2 гривны.

В то же время рост цен фиксируют и в других продуктовых категориях. Дорожают овощи, фрукты, крупы и растительное масло, что уже ощутимо для покупателей в магазинах.

Обратите внимание! Эксперты связывают такую динамику с логистическими трудностями, проблемами с хранением продукции и сокращением предложения на рынке. По их оценкам, эти факторы и в дальнейшем будут давить на цены.

