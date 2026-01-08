Почему мировые цены на кофе арабику снова растут?

Фьючерсы на кофе арабика продолжили расти после подъема во вторник на торгах в Нью-Йорке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Рынок поддерживают ожидания, что дальнейшее укрепление бразильского реала будет ограничивать продажи со стороны производителей в Бразилии.

Читайте также Дешевого шоколада уже не будет: кондитеры мира массово переходят на заменители

В среду самый активный контракт подорожал на 2,4%, хотя впоследствии частично скорректировал рост. В то же время премия мартовских фьючерсов к майским достигла самого высокого уровня с начала торгов этими контрактами.

Важно! Как отмечает директор исследовательской компании Commtrendz Research Гнанасекар Тиагараджан, повышение цен в значительной степени обусловлено ростом курса бразильского реала, что может сдерживать фермеров от продаж и усиливать дефицит на рынке.

Бразильская валюта укрепляется уже несколько сессий подряд и в 2025 году прибавила около 12% к доллару США - это самый быстрый годовой рост с 2016 года.

Кроме того, агрономы фиксируют переход от влажных к сухим погодным условиям в Бразилии, говорится в отчете трейдера Sucafina. Урожай кофе сезона 2026/27 находится в фазе формирования зерен, когда ключевую роль играют дожди. Пока влажность почв остается достаточной, однако длительная засуха может создать стресс для кофейных деревьев и требует пристального мониторинга.

Обратите внимание! На других рынках мягкого сырья цены на сахар-сырец растут уже третий день подряд. Это связано с ограниченными экспортными возможностями Бразилии, беспокойством относительно погоды после недостатка осадков, а также сокращением мирового предложения из-за переориентации Индии на производство этанола и медленные темпы переработки сахарного тростника в Таиланде.

Запасы сократились, а цена будет расти: чего ждать от стоимости кофе в 2026 году?