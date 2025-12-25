Цены на шоколад уже побили все рекорды

Сейчас шоколад, который вы едите может вообще не содержать какао из-за кризиса на рынке какао, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC. Из-за экстремальной волатильности цен на сырье и неурожаев в Африке, кондитерская индустрия начала глобальный переход на "альтернативный шоколад".

Последние годы стали настоящим испытанием для рынка какао. Плохие погодные условия в Гане и Кот-д'Ивуаре – странах, обеспечивающих большую часть мировых поставок – привели к критическому снижению урожайности. Это спровоцировало невероятные скачки цен: в 2024 – 2025 годах фьючерсы на какао взлетели до исторического максимума более 12 тысяч долларов, после чего упали на 50% на фоне первых признаков восстановления.

Такая нестабильность заставляет бизнес искать радикальные решения. По данным статистики, только за последний год цены на готовый шоколад в мире выросли на 30%.

Шоколад начали делать из заменителей какао, которые дешевле какао

Чтобы сохранить доступную цену для массового потребителя, производители меняют рецептуру. На полках магазинов все чаще появляются продукты с маркировкой "со вкусом шоколада" вместо настоящего состава.

Среди самых популярных альтернатив есть кэроб (рожковое дерево): классический заменитель, не содержащий кофеина. Тыквенные семечки и нут – новые технологические решения для создания текстуры и вкуса. Растительные жиры используют для замены дорогостоящего какао-масла.

Эксперты, опрошенные CNBC, считают, что рынок сладостей необратимо разделится на два лагеря. Большая часть массового рынка перейдет на суррогаты и растительные аналоги. В то же время настоящие плитки со 100% содержанием какао-продуктов перейдут в категорию Luxury. "Альтернативный шоколад захватит масс-маркет, тогда как настоящий шоколад все больше будет становиться предметом роскоши, доступным не каждому", – отмечают аналитики.

