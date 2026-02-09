Стоимость огурцов снова начала расти

В Украине снова повышаются цены на тепличные огурцы, сообщают аналитики EastFruit. Участники рынка связывают эту тенденцию с оживлением спроса на фоне дефицита продукции, ведь объемы выборок в украинских тепличных комбинатах пока остаются минимальными.

В то же время во второй половине недели заметно активизировались оптовые компании. По состоянию на сегодня тепличные огурцы реализуют по ценам 135 – 165 гривен за килограмм, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.

Импортеры прогнозируют дальнейший рост цен в этом сегменте как минимум до конца февраля. Основная причина – отсутствие конкуренции со стороны отечественной продукции, поскольку сезон продаж в большинстве украинских тепличных комбинатов еще не стартовал.

Сколько огурцы стоят в супермаркете?

По данным рынка, сейчас тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 54% дороже, чем в начале февраля 2025 года. Цены в магазинах Украины:

Auchan 179,90 гривны за килограмм;

Metro 196,56 гривны за килограмм;

Megamarket 218,80 гривны за килограмм;

АТБ 179,89 гривны за килограмм.

