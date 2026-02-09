Стоимость огурцов снова начала расти
В Украине снова повышаются цены на тепличные огурцы, сообщают аналитики EastFruit. Участники рынка связывают эту тенденцию с оживлением спроса на фоне дефицита продукции, ведь объемы выборок в украинских тепличных комбинатах пока остаются минимальными.
В то же время во второй половине недели заметно активизировались оптовые компании. По состоянию на сегодня тепличные огурцы реализуют по ценам 135 – 165 гривен за килограмм, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.
Импортеры прогнозируют дальнейший рост цен в этом сегменте как минимум до конца февраля. Основная причина – отсутствие конкуренции со стороны отечественной продукции, поскольку сезон продаж в большинстве украинских тепличных комбинатов еще не стартовал.
Сколько огурцы стоят в супермаркете?
По данным рынка, сейчас тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 54% дороже, чем в начале февраля 2025 года. Цены в магазинах Украины:
- Auchan 179,90 гривны за килограмм;
- Metro 196,56 гривны за килограмм;
- Megamarket 218,80 гривны за килограмм;
- АТБ 179,89 гривны за килограмм.
Тепличные помидоры в Украине снова подорожали: что толкает цены вверх?
Рост цен на тепличные помидоры в Украине вызван сокращением импорта из Турции и стабильным спросом.
Оптовые цены на тепличные помидоры выросли на 15% за последнюю неделю, достигнув 110 – 130 гривен за килограмм.