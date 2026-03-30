Кава з Бразилії рідкісного сорту

У Бразилії фермер в четвертому поколінні активно розвиває виробництво рідкісного сорту кави еугеніоїдес, який вважається предком арабіки, повідомляє Reuters. Завдяки унікальним властивостям ця кава може продаватися у десятки разів дорожче за традиційні сорти.

За словами виробника Луїса Паулу Діаса Перейри Філью, він розраховує реалізувати врожай за ціною до 1 мільйона бразильських реалів (близько 190 тисяч доларів США) за 10 стандартних мішків по 60 кілограмів. Для порівняння, середня ціна арабіки нині становить близько 400 доларів США за мішок.

Фермер зазначає, що еугеніоїдес має надзвичайно солодкий смак і практично не містить кофеїну, що робить його привабливим для поціновувачів преміальної кави. Основними покупцями продукції є клієнти з Тайваню та Саудівської Аравії. Торік фермер продав три мішки цього сорту по 90 тисяч реалів за кожен.

Експерти відзначають, що інтерес до еугеніоїдес нагадує бум навколо сорту гейша на початку 2000-х років – завдяки рідкісності та унікальному смаку ця кава позиціонується як преміальний продукт.

Водночас вирощування цього сорту є складним і малопродуктивним. З п'яти гектарів плантацій фермер очікує отримати лише близько двох мішків із гектара – це менш ніж десята частина врожайності арабіки.

Попри труднощі, виробник планує й надалі розвивати цей напрямок, адже попит на нішеву каву у світі продовжує зростати.

