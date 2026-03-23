Що відомо про викриття тютюнової фабрики?
Детективи припинили роботу найбільшої нелегальної тютюнової фабрики за роки їхньої роботи, пише БЕБ.
За версією слідства, на підприємстві діяли дві виробничі лінії, кожна з яких видавала приблизно по 5 тисяч сигарет за хвилину. У підсумку за день виготовляли до 720 тисяч пачок. За оцінками, щомісячно така діяльність приносила понад мільярд гривень нелегального прибутку:
- До організації схеми, за даними слідства, були причетні близько 40 людей:
- Вони випускали сигарети з фільтром, маскуючи їх під продукцію відомих міжнародних брендів
- Сам "цех" розгорнули у складському приміщенні в Чернівцях. Там встановили промислове обладнання і налагодили повний цикл – від обробки тютюну до пакування готової продукції.
- Щоб не зупиняти виробництво, приміщення обладнали генераторами та всім необхідним для автономної роботи.
Ба більше – для працівників облаштували умови проживання прямо на місці. Це дозволяло фабриці працювати безперервно, фактично 24/7.
Під час обшуків правоохоронці вилучили дві повноцінні виробничі лінії, близько 750 тисяч пачок сигарет різних марок, 149 ящиків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, сигаретний папір у рулонах, фільтри, а також поліграфію з логотипами відомих брендів. Загальна вартість усього вилученого – понад 200 мільйонів гривень.
Нелегальна тютюнова фабрика / фото БЕБ
Як і чому українці обирають нелегальні сигарети замість легальних?
Ринок легальних сигарет останні два роки в України скорочується на 10 – 15% щорічно, що є занадто великими показником. Така ситуація на тютюновому ринку України спостерігається вперше, пише "Інтерфакс-Україна".
Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10 – 15% на рік,
– каже гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.
За його словами, споживачі обирають нелегальний ринок, бо через підвищення акцизів різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.
70% сигарет – це низькоціновий сегмент. Це люди, які приходять в точку продажу та питають: дайте мені найдешевші сигарети. На сьогодні вони отримують нелегальні сигарети по 70 – 78 гривень (за пачку), коли по закону сигарети не можуть коштувати сьогодні менше ніж 125 гривень,
– розповів Барабаш.
Так, з 1 січня 2026 року через чергову індексацію акцизів легальні сигарети подорожчали на 15 – 17%.
Інші незаконні бізнеси, що викрило БЕБ
На Львівщині місцевий житель займався незаконним бізнесом, продаючи колекційні монети за готівку без сплати податків. У підсумку бюджет недоотримав понад 13 мільйонів гривень податку та військового збору. Під час обшуків у нього знайшли рекордну виручку.
У Києві викрили підпільне виробництво алкоголю, де підробляли відомі марки, такі як Jack Daniel’s, Jameson і Finlandia. Правоохоронці вилучили близько 50 тонн спирту та 3 тонни готового продукту, оцінивши вартість вилученого алкоголю в понад 15 мільйонів гривень.