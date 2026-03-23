Що відомо про викриття тютюнової фабрики?

Детективи припинили роботу найбільшої нелегальної тютюнової фабрики за роки їхньої роботи, пише БЕБ.

За версією слідства, на підприємстві діяли дві виробничі лінії, кожна з яких видавала приблизно по 5 тисяч сигарет за хвилину. У підсумку за день виготовляли до 720 тисяч пачок. За оцінками, щомісячно така діяльність приносила понад мільярд гривень нелегального прибутку:

До організації схеми, за даними слідства, були причетні близько 40 людей:

Вони випускали сигарети з фільтром, маскуючи їх під продукцію відомих міжнародних брендів

Сам "цех" розгорнули у складському приміщенні в Чернівцях. Там встановили промислове обладнання і налагодили повний цикл – від обробки тютюну до пакування готової продукції.

Щоб не зупиняти виробництво, приміщення обладнали генераторами та всім необхідним для автономної роботи.

Ба більше – для працівників облаштували умови проживання прямо на місці. Це дозволяло фабриці працювати безперервно, фактично 24/7.

Під час обшуків правоохоронці вилучили дві повноцінні виробничі лінії, близько 750 тисяч пачок сигарет різних марок, 149 ящиків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, сигаретний папір у рулонах, фільтри, а також поліграфію з логотипами відомих брендів. Загальна вартість усього вилученого – понад 200 мільйонів гривень.

Нелегальна тютюнова фабрика / фото БЕБ

Нелегальна тютюнова фабрика / фото БЕБ

Нелегальна тютюнова фабрика / фото БЕБ

Як і чому українці обирають нелегальні сигарети замість легальних?

Ринок легальних сигарет останні два роки в України скорочується на 10 – 15% щорічно, що є занадто великими показником. Така ситуація на тютюновому ринку України спостерігається вперше, пише "Інтерфакс-Україна".

Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10 – 15% на рік,

– каже гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

За його словами, споживачі обирають нелегальний ринок, бо через підвищення акцизів різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.

70% сигарет – це низькоціновий сегмент. Це люди, які приходять в точку продажу та питають: дайте мені найдешевші сигарети. На сьогодні вони отримують нелегальні сигарети по 70 – 78 гривень (за пачку), коли по закону сигарети не можуть коштувати сьогодні менше ніж 125 гривень,

– розповів Барабаш.

Так, з 1 січня 2026 року через чергову індексацію акцизів легальні сигарети подорожчали на 15 – 17%.

