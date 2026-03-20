БЕБ викрило підпільну фабрику сигарет: що відомо?

БЕБ ліквідувало наймасштабнішу тютюнову фабрику у своїй практиці, повідомив директор Бюро Олександр Цивінський.

За даними слідства, фабрика виготовляла до 10 тисяч сигарет щохвилини.

У добовому вимірі це приблизно 720 тисяч пачок контрафактної продукції.

Фактично йшлося не про "гаражне виробництво", а про повноцінний цикл – від виготовлення до пакування та підготовки до збуту. При цьому сигарети маскували під продукцію відомих міжнародних брендів.

До організації бізнесу було залучено близько 40 осіб. За попередніми оцінками, щомісячний дохід від діяльності фабрики міг сягати 1 мільярда гривень.

Як і чому українці обирають нелегальні сигарети замість легальних?

Ринок легальних сигарет останні два роки в України скорочується на 10 – 15% щорічно, що є занадто великими показником. Така ситуація на тютюновому ринку України спостерігається вперше, пише "Інтерфакс-Україна".

Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10 – 15% на рік,

– каже гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

За його словами, споживачі обирають нелегальний ринок, бо через підвищення акцизів різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.

70% сигарет – це низькоціновий сегмент. Це люди, які приходять в точку продажу та питають: дайте мені найдешевші сигарети. На сьогодні вони отримують нелегальні сигарети по 70 – 78 гривень (за пачку), коли по закону сигарети не можуть коштувати сьогодні менше ніж 125 гривень,

– розповів Барабаш.

Так, з 1 січня 2026 року через чергову індексацію акцизів легальні сигарети подорожчали на 15 – 17%.

