Як працювала схема тіньового бізнесу?

Слідство встановило, що один із учасників схеми був зареєстрований як ФОП у сфері торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, повідомили в БЕБ.

Разом зі спільником він протягом двох років скуповував незаконно виготовлені сигарети та продавав їх через магазини в Одесі.

Для роботи чоловіки наймали продавців, однак ті, за інформацією слідства, не знали про незаконне походження товару. Працівники реалізовували сигарети як за готівку, так і через безготівкові розрахунки.

Прибуток від продажу нелегальних тютюнових виробів фігуранти намагалися легалізувати через банківські рахунки. Один із підозрюваних відкрив рахунки, на які надходили кошти від продажу підакцизної продукції.

Гроші використовували для:

оренди торгових приміщень;

закупівлі нових партій товару;

особистих витрат.

Під час слідчих дій детективи БЕБ провели обшуки та виявили понад 24 тисячі пачок сигарет.

Яке покарання буде винним?

Суд визнав двох одеситів винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного продажу підакцизних товарів. Організаторам схеми призначили штрафи:

102 тисячі гривень; 85 тисяч гривень.

Крім цього, їм заборонили протягом року працювати у сфері виробництва, зберігання, продажу та транспортування підакцизних товарів.

Усю незаконно виготовлену продукцію мають конфіскувати та знищити.

Що це означає?

Справи про нелегальний продаж тютюнових виробів залишаються одними з найпоширеніших у сфері тіньової економіки. Через контрафактний ринок держава щороку втрачає мільярди гривень податків, а нелегальна продукція продовжує потрапляти у звичайні магазини та кіоски.

Зауважте! Історія з одеською схемою вкотре показала, що нелегальний тютюновий ринок продовжує працювати навіть через офіційно зареєстрований бізнес. Водночас правоохоронці все активніше відстежують фінансові потоки та джерела прибутку організаторів таких схем.

Скільки Україна втрачає коштів через схеми, пов'язані з нелегальним обігом тютюну?

Дослідження компанії у сфері маркетингових даних та аналітики Kantar Україна, опубліковане у жовтні торік, свідчило про те, що в Україні досі 17,8% ринку звичайних сигарет перебуває в тіні. А сам тіньовий ринок становить 5 мільярдів сигарет.

Експертка Зоряна Стецюк у коментарі для 24 Каналу заявила, що лише через нелегальний ринок тютюну держава щороку втрачає до 30 мільярдів гривень. Ще мільярди гривень бюджет недоотримує через тіньовий алкоголь.

Зоряна Стецюк, заступниця Міністра цифрової трансформації Це великі кошти, які мали б працювати на державу, а не на нелегальний сектор.

Як еАкциз має змінити ситуацію?

Повноцінний запуск системи еАкциз запланований на 1 листопада цьогоріч. Водночас запуск відбуватиметься поетапно: зараз система проходить тестування разом із бізнесом, у серпні планують додаткове тестове середовище, а восени – відкриття реєстрації користувачів.

Уряд очікує, що еАкциз допоможе скоротити втрати бюджету та зробить ринок більш прозорим.

Ми вже бачимо масштаб проблеми – понад 30 мільярдів гривень втрат. Відповідно, економічний ефект від еАкцизу вимірюватиметься тим, яку частину цих втрат держава зможе повернути завдяки прозорішому обігу,

– додає Стецюк.

Окрім боротьби з тіньовим ринком, запуск еАкцизу розглядають і як частину євроінтеграційних реформ України. Кожна пачка сигарет або пляшка алкоголю матиме унікальний DataMatrix-код, за допомогою якого можна буде відстежити рух товару.

За задумом уряду, система має не лише ускладнити роботу нелегального ринку, а й спростити життя легальному бізнесу. Йдеться про зменшення паперової бюрократії, автоматизацію процесів і додатковий захист брендів від підробок:

Однією з головних змін стане можливість для звичайних покупців самостійно перевіряти легальність товару через застосунок Дія.

Для цього достатньо буде відсканувати код на упаковці.

Якщо інформації немає або дані не збігаються, про це можна буде повідомити. Тобто споживач уперше отримує реальний інструмент контролю просто у своєму смартфоні,

– підсумовує посадовиця.

