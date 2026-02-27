Які збитки Philip Morris після удару по Харкову?

Попередньо, втрати від ракетного удару по складу "Філіп Морріс Україна" складають 16 мільйонів доларів, пише Forbes.

Під час атаки, яка сталася у ніч на 30 січня 2026 року, ніхто не постраждав, за даними компанії. На момент обстрілу на об’єкті залишалася лише охорона, проте вони перебували в укритті. Відбудову в компанії поки не планують.

Питання відбудови буде на часі, коли ситуація стабілізується і не буде ризиків ні для бізнесу, ні для людей,

– зазначив фіндиректор Сергій Кальнооченко.

Чи працювала харківська фабрика?

Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається зупиненою з 24 лютого 2022 року, пише 24 Канал .

2024 року компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 працівників харківської фабрики.

До слова, майже половина опитаних компаній України, а саме 47% не очікують завершення війни у 2026 році. Водночас 24% вважають, що бойові дії можуть завершитись цього року, а 29% не можуть відповісти на це питання. Стало відомо, чи залишаться компанії в Україні при такому розвитку подій:

Три чверті, а саме 76% членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершиться війна цього року.

Ще 14% поки не мають однозначної відповіді.

10% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

Збитки українського бізнесу