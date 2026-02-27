Які збитки Philip Morris після удару по Харкову?
Попередньо, втрати від ракетного удару по складу "Філіп Морріс Україна" складають 16 мільйонів доларів, пише Forbes.
Під час атаки, яка сталася у ніч на 30 січня 2026 року, ніхто не постраждав, за даними компанії. На момент обстрілу на об’єкті залишалася лише охорона, проте вони перебували в укритті. Відбудову в компанії поки не планують.
Питання відбудови буде на часі, коли ситуація стабілізується і не буде ризиків ні для бізнесу, ні для людей,
– зазначив фіндиректор Сергій Кальнооченко.
Чи працювала харківська фабрика?
Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається зупиненою з 24 лютого 2022 року, пише 24 Канал .
2024 року компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 працівників харківської фабрики.
До слова, майже половина опитаних компаній України, а саме 47% не очікують завершення війни у 2026 році. Водночас 24% вважають, що бойові дії можуть завершитись цього року, а 29% не можуть відповісти на це питання. Стало відомо, чи залишаться компанії в Україні при такому розвитку подій:
- Три чверті, а саме 76% членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершиться війна цього року.
- Ще 14% поки не мають однозначної відповіді.
- 10% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.
Збитки українського бізнесу
За понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів "Нової пошти". Вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій у 2025 році, склала 379 мільйонів гривень.
З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені 8 торгових центрів "Епіцентру". Таким чином, станом на весну 2025 року, сума загальних збитків компанії внаслідок повномасштабної війни, склала понад 1 мільярд доларів.
Укрпошта втратила понад 60 мільйонів доларів активів через зруйновані відділення, автомобілі та іншу інфраструктуру, а також понад 45 працівників.