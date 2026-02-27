Какие убытки Philip Morris после удара по Харькову?

Предварительно, потери от ракетного удара по складу "Филип Моррис Украина" составляют 16 миллионов долларов, пишет Forbes.

Во время атаки, которая произошла в ночь на 30 января 2026 года, никто не пострадал, по данным компании. На момент обстрела на объекте оставалась только охрана, однако они находились в укрытии. Восстановление в компании пока не планируют.

Вопрос восстановления будет актуальным, когда ситуация стабилизируется и не будет рисков ни для бизнеса, ни для людей,

– отметил финдиректор Сергей Кальнооченко.

Работала ли харьковская фабрика?

Харьковская фабрика Philip Morris в Украине остается остановленной с 24 февраля 2022 года, пишет 24 Канал.

в 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в ее запуск 30 миллионов долларов. К работе на новой фабрике было релоковано 250 работников харьковской фабрики.

К слову, почти половина опрошенных компаний Украины, а именно 47% не ожидают завершения войны в 2026 году. В то же время 24% считают, что боевые действия могут завершиться в этом году, а 29% не могут ответить на этот вопрос. Стало известно, останутся ли компании в Украине при таком развитии событий:

Три четверти, а именно 76% членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжат работать в Украине, независимо от того, завершится ли война в этом году.

Еще 14% пока не имеют однозначного ответа.

10% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.

Убытки украинского бизнеса