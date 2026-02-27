Какие убытки Philip Morris после удара по Харькову?
Предварительно, потери от ракетного удара по складу "Филип Моррис Украина" составляют 16 миллионов долларов, пишет Forbes.
Во время атаки, которая произошла в ночь на 30 января 2026 года, никто не пострадал, по данным компании. На момент обстрела на объекте оставалась только охрана, однако они находились в укрытии. Восстановление в компании пока не планируют.
Вопрос восстановления будет актуальным, когда ситуация стабилизируется и не будет рисков ни для бизнеса, ни для людей,
– отметил финдиректор Сергей Кальнооченко.
Работала ли харьковская фабрика?
Харьковская фабрика Philip Morris в Украине остается остановленной с 24 февраля 2022 года, пишет 24 Канал.
в 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в ее запуск 30 миллионов долларов. К работе на новой фабрике было релоковано 250 работников харьковской фабрики.
К слову, почти половина опрошенных компаний Украины, а именно 47% не ожидают завершения войны в 2026 году. В то же время 24% считают, что боевые действия могут завершиться в этом году, а 29% не могут ответить на этот вопрос. Стало известно, останутся ли компании в Украине при таком развитии событий:
- Три четверти, а именно 76% членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжат работать в Украине, независимо от того, завершится ли война в этом году.
- Еще 14% пока не имеют однозначного ответа.
- 10% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.
Убытки украинского бизнеса
За более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов "Новой почты". Стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий в 2025 году, составила 379 миллионов гривен.
С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены 8 торговых центров "Эпицентра". Таким образом, по состоянию на весну 2025 года, сумма общих убытков компании в результате полномасштабной войны, составила более 1 миллиарда долларов.
Укрпочта потеряла более 60 миллионов долларов активов из-за разрушенных отделений, автомобилей и другой инфраструктуры, а также более 45 работников.