Что известно о скандале с участием Comfy?

Украинка приобрела в одном из магазинов сети беспроводное зарядное устройство, однако была возмущена когда открыла товар, стало известно в Threads.

Оказалось, что на устройстве была напечатана надпись на русском "для бизнеса ЯндексGo" – приложения российской компании "Яндекс". Попытка обратиться к Comfy через комментарии в соцсетях провалилась, потому что комментарий не прошел модерацию. Также, по словам клиентки, после обращения в службу поддержки фидбека она не получила.

Впоследствии в Comfy прокомментировали инцидент, спросив детали покупки.

Проведем проверку и обязательно вернемся с обратной связью,

– пишут в компании.

Другие пользователи Threads предположили, что такая ситуация могла быть случайной. Страна производитель товара – Китай, поэтому во время отгрузки партии могли перепутать. На следующий день украинка отчиталась о коммуникации с Comfy:

