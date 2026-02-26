Что известно о скандале с участием Comfy?
Украинка приобрела в одном из магазинов сети беспроводное зарядное устройство, однако была возмущена когда открыла товар, стало известно в Threads.
Оказалось, что на устройстве была напечатана надпись на русском "для бизнеса ЯндексGo" – приложения российской компании "Яндекс". Попытка обратиться к Comfy через комментарии в соцсетях провалилась, потому что комментарий не прошел модерацию. Также, по словам клиентки, после обращения в службу поддержки фидбека она не получила.
Впоследствии в Comfy прокомментировали инцидент, спросив детали покупки.
Проведем проверку и обязательно вернемся с обратной связью,
– пишут в компании.
Другие пользователи Threads предположили, что такая ситуация могла быть случайной. Страна производитель товара – Китай, поэтому во время отгрузки партии могли перепутать. На следующий день украинка отчиталась о коммуникации с Comfy:
Другие скандалы с участием известных компаний
Сеть "Ябко" попала в скандал. Журналист сообщил о мерах БЭБ на Львовщине, связанные с сетью, где могли изъять контрабандную технику на сумму более 100 миллионов долларов. Компания ответила на обвинения и опровергла их.
Неоднократно Укрпочта попадала в скандал. Игорь Смелянский подвергся критике за комментарий, в котором назвал "больными" людей, работающих за минимальную зарплату, тогда как сам получает 700 тысяч гривен в месяц.
До этого Укрпочту обвинили в сексуализации детей из-за коллаборации с брендом одежды, что вызвало возмущение в сетей. позже гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский признал ошибку: сотрудничество с брендом Rikky Hype прекращено, а пост удален.