Що відомо про скандал за участі Comfy?

Українка придбала в одному з магазинів мережі бездротовий зарядний пристрій, проте була обурена коли відкрила товар, стало відомо у Threads.

Виявилось, що на пристрої був надрукований напис російською "для бизнеса ЯндексGo" – застосунку російської компанії "Яндекс". Спроба звернутися до Comfy через коментарі у соцмережах провалилася, бо коментар не пройшов модерацію. Також, за словами клієнтки, після звернення до служби підтримки фідбеку вона не отримала.

Згодом у Comfy прокоментували інцидент, запитавши деталі покупки.

Проведемо перевірку та обов’язково повернемося зі зворотним зв’язком,

– пишуть у компанії.

Інші користувачі Threads припустили, що така ситуація могла бути випадковою. Країна виробник товару – Китай, тому під час відвантаження партії могли переплутати. Наступного дня українка прозвітувала про комунікацію з Comfy:

