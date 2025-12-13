Росія систематично нищить український бізнес та інфраструктуру. Лише за 2024 рік промисловість, будівництво та сектор послуг втратили до 20 мільярдів доларів, а загальні прямі збитки країни сягнули понад 170 мільярдів.

Варто додати, що одні із найбільших руйнувань бізнесу зазнали й досі зазнають прифронтові області, де збитки перевищили 79 мільярдів доларів.

Загалом під ударами опинилися тисячі підприємств, серед яких "Нова пошта", "Епіцентр", виробництво хумусу Yofi, завод Flex, типографія "Фактор-Друк", а також один із найбільших фармдистриб’юторів в Україні та мережа супермаркетів NOVUS.

Однак попри всі пошкодження, кадровий дефіцит та складний доступ до фінансування, український бізнес продовжує працювати та відновлювати об'єкти, які знищила Росія.

24 Канал дізнався, яких саме масштабів сягнули втрати українських компаній, як бізнеси відновлюють роботу після російських атак та з якими викликами стикаються компанії сьогодні.

Які збитки несе український бізнес через російські атаки?

На запит 24 Каналу в Європейській Бізнес Асоціації розповіли, що згідно з оцінкою RDNA4, проведеною Групою Світового банку, урядом України, Єврокомісією та ООН за період з лютого 2022 року по грудень 2024 року, загальна сума прямих збитків, завданих будівлям та інфраструктурі в різних секторах, оцінюється приблизно в 176 мільярда доларів.

Серед тих, хто найбільше зазнають руйнувань – прифронтові області з втратами на рівні 79,4 мільярда доларів. Натомість особливо масштабні пошкодження фіксуються в регіонах, що перебувають поблизу лінії фронту,

– зазначає у повідомленні бізнес-асоціація.

Серед усіх секторів економіки найбільше постраждали:

торгівля та промисловість – разом понад третина всіх сукупних втрат (близько 36% від загальної суми збитків);

аграрний сектор, включно з переробленням;

енергетика;

видобувна промисловість;

логістика та транспортна інфраструктура, зокрема морські порти.

За підрахунками Київської школи економіки, лише станом на листопад 2024 року, промисловість, будівництво та сектор послуг України зазнали збитків на понад 14 мільярдів доларів, відповідно до яких було зруйновано або серйозно пошкоджено майже пів тисячі великих і середніх приватних, а також державних підприємств.

Нагадуємо, що на початок вересня 2022 року з початку війни пошкоджено та зруйновано 412 промислових підприємств, з урахуванням великих та середніх об'єктів у східних та південних областях України. А загальна сума прямих збитків підприємств оцінювалася у 13 мільярдів доларів.

Скільки коштів втратила "Нова пошта" після атак Росії?

На запит 24 Каналу в "Новій пошті" відповіли, що за понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів.

Більшу частину з них ми відновили, проте деякі об'єкти відновленню не підлягають, як-от у Куп'янську, Дніпрі або Полтаві,

– зазначають в компанії.

Лише за останні 9 місяців 2025 року вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій, склала 379 мільйонів гривень. Натомість з початку 2022 року вартість його відновлення склала понад 1 мільярд гривень.

В "Новій пошті" наголошують, що збитки від російських атак сягнули значних масштабів:

Загалом внаслідок ударів Росії по Україні було знищено 138 тисяч посилок, а прямі збитки компанії перевищують 3 мільярдів гривень,

Разом із цим, ми завжди компенсуємо клієнтам вартість пошкоджених чи знищених відправлень: за 9 місяців цього року сума компенсацій сягнула 37 мільйонів гривень, а з початку повномасштабної війни – 135 мільйонів гривень.

Щодо відновлення після атак, то в "Новій пошті" пояснюють: якщо локація тимчасово припиняє роботу, то оперативно відкривається нове відділення або запускається інший формат обслуговування, щоб клієнти не відчули зупинки сервісу.

А якщо немає можливості швидко відновити пошкоджене приміщення, тоді оперативно встановлюються мобільні відділення або переадресовуємо посилки на найближчу точку сервісу.

До прикладу, після ударів по сортувальному терміналу в Сумах чи після руйнування відділення в Одесі "Нова пошта" вже наступного дня відкрила мобільні відділення поруч.

А коли російська ракета зруйнувала сортувальний термінал у Харкові 21 жовтня 2023 року, відбудова термінала розпочалася вже наступного дня, 22 жовтня.

Ми відновлюємо нашу інфраструктуру власними силами. Водночас залучаємо партнерів, які підтримують розвиток логістики та стійкість нашої мережі. Так, "Нова пошта" багато років співпрацює з ЄБРР, а минулого року також отримала фінансування від Credit Agricole,

– резюмують в компанії.

Як відновлюється після обстрілу підприємство Akkerman Distillery?

Під час розмови з 24 Каналом директор Akkerman Distillery Ілона Надводська розповіла, що повномасштабна війна для багатьох українських виробників стала серйозним викликом. Нічний обстріл по підприємству 28 вересня завдав великих втрат на суму в 10 мільйонів євро.

Ілона Надводська CEO "Akkerman Distillery" Це велика втрата не тільки через матеріальні збитки, адже наш завод був повністю модернізований у 2019 році. Внаслідок масованої атаки 17 БпЛА повністю знищено цех розливу з декількома найпотужнішими виробничими лініями, які здатні випускати 6 000 пляшок на годину. А загальна потужність виробництва складала близько 50 мільйонів пляшок на рік.

Попри це, втрачено склад готової продукції, де зберігалося близько 250 тисяч пляшок коньяку AZNAURI та багато складників серед яких етикетки, короба та пляшки.

На момент обстрілу ми мали достатні запаси продукції, оскільки ми активно готувалися до зимового сезону, який є піковим по продажах для бренду AZNAURI. Основні резерви готової продукції зберігалися на інших складах, тому ми можемо повністю забезпечити потреби клієнтів до кінця року,

– додає пані Ілона.

Крім того, директорка винокурні зауважила, що планується зберегти близько 90% позицій, які вироблялися до обстрілу. Натомість тимчасово будуть відсутні лише деякі найменш популярні артикули. Повне відновлення асортименту очікується вже з I кварталу 2026 року.

Натомість щодо відбудови в Akkerman Distillery зауважують, що розраховувати на швидку та в повному обсязі державну допомогу не можуть.

Такі процеси можуть тривати надто довго і на цей час ще досі триває експертиза та оцінка збитків. Тому роботи з відновлення ми розпочали вже відразу після обстрілу, аби якнайшвидше забезпечити ринок нашою продукцією,

– резюмує Інна надводська.

Які збитки "Епіцентру"?

На запит 24 Каналу в "Епіцентрі" повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені 8 торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, Кам'янському та Херсоні (2 ТЦ), загальною площею понад 136 600 квадратних метрів.

Крім того, ще 2 торгових центри в Краматорську і Харкові (мікрорайон Олексіївка) припинили працювати внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а над ТЦ на окупованих територіях було втрачено контроль.

Таким чином загалом, внаслідок широкомасштабної військової агресії, "Епіцентр" втратив 11 об'єктів, які були повністю знищені, окуповані або пошкоджені. Їхня загальна площа складає майже 200 тисяч квадратних метрів,

– кажуть в компанії.

Таким чином, станом на весну 2025 року, сума загальних збитків "Епіцентру", внаслідок повномасштабної війни, склала понад 1 мільярд доларів. Слід додати, що сума є попередньою, адже впродовж 2025 року пошкодження тривають.

До цієї суми входять як реальні збитки, тобто повне знищення, пошкодження чи втрата контролю над торговими центрами, втрата товарно-матеріальних цінностей, техніки чи інших активів, так і втрачена вигода, що виникла внаслідок неможливості здійснювати господарську діяльність.

Втім компанія зауважує, що вже почала процес відновлення зруйнованих об'єктів. Торік було відкрито новий торговий центр у Чернігові. А зараз ведуться роботи з побудови нового ТРЦ у Бучі Київської області.

Поступово плануємо відбудувати всі зруйновані об'єкти, забезпечуючи безпечні умови для персоналу та відвідувачів. Водночас як і для більшості українських компаній у нинішніх умовах, актуальним залишається питання залучення фінансових ресурсів. Через обмежені кредитні ліміти, підвищені вимоги банків до забезпечення, військові ризики та інші фактори залучати фінансові ресурси вкрай важко,

– пояснюють в "Епіцентрі".

Наразі зазначається, що компанія не отримує фінансової допомоги від держави на відновлення своїх об'єктів.

Які збитки внаслідок російських атак фіксують члени EBA?

За даними останньої хвилі опитування "Бізнес в умовах війни", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією спільно з UKRSIBBANK BNP Paribas Group, втрати бізнесу від війни продовжують зростати.

Станом на середину 2024 року для 26% опитаних компаній вони складають до 1 мільйона доларів.

компаній вони складають Натомість 31% членів повідомляють про втрати в діапазоні від 1 до 10 мільйонів доларів,

повідомляють про втрати в діапазоні А 17% – про втрати понад 10 мільйонів доларів.

– про втрати Жодних втрат не понесли тільки 14% опитаних компаній Асоціації.

Натомість якщо взяти сукупні економічні, соціальні та інші грошові втрати від повномасштабної війни, то вони загалом становлять близько 589 мільярдів доларів США.

Відповідно до загальних заходів відновлення для різних галузей, грантове фінансування мають 72,5% громад у різних регіонах. Серед найвищих показників: Київ (84%), Херсон (83%), Миколаїв (81%), Дніпро (81%), Суми (80%), Чернігів (79%).

Натомість серед найактивніших громад (за кількістю поданих заявок з 2024 року): Дніпропетровська, Київська, Сумська, Чернігівська області (дані опитування BDO Україна щодо спроможності громад отримувати грантове фінансування, 2025 рік).

Бізнесу необхідні прогнозовані мобілізаційні заходи, що враховують кадровий дефіцит, зокрема чіткі правила бронювання працівників та критерії критичності підприємств, прозорі процедури розгляду заявок відповідними органами, спрощення виїзду підприємців за кордон для бізнес-цілей з гарантією повернення тощо,

– пояснюють в Європейській Бізнес Асоціації.

Крім того, попри високий попит, доступність фінансування з боку банківської системи залишається серйозною перешкодою для українських підприємців.

Важливо! 38% респондентів вважають, що отримати кредит зараз складно, а ще 14% вважають кредитування повністю недоступним. Лише 6% опитаних відзначили наявність численних можливостей та пропозицій від банків.

Яка ситуація з доходами бізнесу?

В Європейській Бізнес Асоціації зауважують, що з початку повномасштабного вторгнення у 48% бізнесів знизились доходи, тоді як у 47% – зросли. Натомість лише у 6% опитаних обсяги бізнесу не змінились.

Серед опитаних 48% експортують товари чи послуги за кордон,

75% компаній асоціації працюють в повному обсязі,

24% працюють з обмеженнями, і 1% – не працює взагалі.

До найбільш поширених обмежень компаній входять: нестача кваліфікованих працівників, обмеження географії діяльності та призупинення роботи на час повітряних тривог.

У той час понад 70% компаній мають фінансові резерви на рік та більше, 22% мають резерви на пів року, 5% – на кілька місяців, і лише 1% не мають жодних резервів.

Які ще підприємства в Україні були атаковані та пошкоджені?

Виробник хумусу Yofi

На початку жовтня російські ракети влучили по заводу виробника хумусу Yofi, площа якого становить 2 000 квадратних метрів. Відтак було оголошено про тимчасову зупинку роботи.

Наприкінці листопада з'явилося повідомлення про відновлення виробництва у Києві. Таким чином вже повернулася на полиці супермаркетів, починаючи з мережі АТБ.

Нагадуємо! Завод Yofi – це найбільший в Україні виробник хумусу, який займає близько 70% ринку. Для прикладу, виторг компанії у 2023 році перевищила 110 мільйонів гривень.

Супермаркет NOVUS

Унаслідок нічної ракетної атаки на Київ пошкоджено логістичний центр мережі Novus. В компанії запевнили, що дефіциту товарів не буде: логістичні маршрути вже перебудовують, а відновлення складу планують – у найкоротші строки.

Типографія "Фактор-Друк"

Ще раніше, у травні, росіяни також знищили харківську типографію "Фактор-Друк". Тоді згоріло 50 тисяч книжок.

"Фактор-друк" – це один із найбільших типографських комплексів повного циклу в Європі, де друкувалися майже всі українські видавці.

Загалом типографія належить до холдингу, до якого входить і видавництво Vivat.

Цікаво! Як заявила генеральна директорка Юлія Орлова в інтерв'ю "Віледж", збитки щодо будівлі й обладнання сягнули близько 5,1 мільйона євро.

Фармацевтичний дистриб'ютор "Оптіма-Фарм"

Вже втретє росіяни атакують склади фармацевтичної компанії "Оптіма-Фарм", яка є один з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні, зокрема остання атака відбулася по складу у Дніпрі.

Натомість попередні рази відбулися у Києві, де відомо про великі фінансові втрати та знищення запасів ліків. Тоді збитки оцінювали у межах 100 мільйонів доларів, а 20% місячного запасу ліків України було знищено.

Завод Flex

Росіяни під час чергової атаки по Україні влучили по заводу "Флекстронікс" американської компанії Flex International, що в Мукачево, повідомив один із депутатів Ужгородської міської ради. Ця компанія є однією зі світових лідерів із контрактного виробництва електроніки.

Відомо, що завод Flex запустили в Україні ще 13 років тому, а його виробничі потужності займають площу 55 тисяч квадратних метрів.