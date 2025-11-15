Склад повністю знищений. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

Дивіться також Пошкоджені будинки й цивільні об'єкти: ворог 45 разів за ніч обстріляв Чернігівщину

Які наслідки російського удару по складу фармацевтичної компанії?

Склад повністю знищено, проте співробітники не постраждали. Обсяг завданих збитків наразі уточнюється. Зазначено, що цей склад обслуговував південні регіони України.

Це вже третій удар по об’єктах "Оптіма-Фарм". 25 жовтня у Києві було зруйновано склад і офіс компанії, тоді збитки оцінили приблизно в 100 мільйонів доларів, а атака знищила близько 20% місячного запасу ліків України. 28 серпня, внаслідок ракетного удару по Києву постраждав ще один фармацевтичний склад "Оптіма-Фарм".

Які міста були під атакою 15 листопада?