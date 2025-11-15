Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Івана Федорова. Він розповів про деталі атаки.
Що відомо про вибух на Запоріжжі?
О 21:47 у Запорізькій області оголосили про загрозу ударних безпілотників.
За годину ворожий БпЛА з'явився у напрямку Запоріжжя. Спочатку летів на Комунарський, потім Шевченківський район міста. Згодом – на Вознесенівський район області та Хортицю.
О 23:58 пролунали вибухи.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– закликав Іван Федоров.
Вибухи в Україні: останні новини
Увечері 14 листопада Росія атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Гучно було о 20:20, працювала ППО.
Також о 20:43 у Харкові чули щонайменше 3 вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста. Було попередження про застосування КАБів.
А о 21:30 Хмельниччину атакували "Кинджали". Там пролунали вибухи, працювала ППО. Про жертв, постраждалих чи руйнування не повідомлялося.