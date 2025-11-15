Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Івана Федорова. Він розповів про деталі атаки.

Що відомо про вибух на Запоріжжі?

О 21:47 у Запорізькій області оголосили про загрозу ударних безпілотників.

За годину ворожий БпЛА з'явився у напрямку Запоріжжя. Спочатку летів на Комунарський, потім Шевченківський район міста. Згодом – на Вознесенівський район області та Хортицю.

О 23:58 пролунали вибухи.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав Іван Федоров.

