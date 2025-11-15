Внаслідок цього у місті виникло одразу кілька пожеж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Які наслідки атаки на Дніпропетровську область?

За даними Гайваненка, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені приватні підприємства та авто.

Рятувальники ліквідовують загоряння на Дніпропетровщині / Фото ДСНС

Окрім цього, росіяни тероризували Нікопольщину. Ворог атакував БпЛА, обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град". Через це потерпіли Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

На жаль, загинув 65-річний чоловік. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, та машина. Також побиті приватне підприємство, п'ятиповерхівка, приватні оселі, газогін й авто.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото Дніпропетровської ОВА

Тоді як на Синельниківщині під ударом дронів були Роздорська та Покровська громади. Внаслідок цього постраждав 52-річний чоловік. Горіли будинок культури та приватні оселі. Загалом ввечері та протягом ночі захисники неба збили на Дніпропетровщині 16 безпілотників.

Які ще міста атакувала Росія?