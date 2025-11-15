Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки цілей змогла збити ППО?

З вечора ракети та дрони летіли на Україну з повітряного простору Тамбовської області, Курська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська, Брянська, аеродромів Чауда і Гвардійське на території тимчасово окупованого Криму. Близько 80 з усіх цілей – це "Шахеди".

Силам протиповітряної оборони вдалося збити два з трьох "Кинджалів" та 91 безпілотник типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, 41 дрон влучив на 13 локаціях, а на ще чотирьох – впали уламки.



ППО збивала вночі дрони та ракети / Інфографіка Повітярних Сил ЗСУ

Де була атака вночі 15 листопада?