Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
БпЛА в Бериславському районі Херсонщини, курс північний.
БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.
Вибухи на Запоріжжі.
БпЛА над Запоріжжям.
БпЛА повз Комишуваху, курсом на Нікопольський район Дніпропетровщини.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
БпЛА курсом на/повз Синельникове.
БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Харківщину.
БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курс південний.
БпЛА на межі Запоріжжя та Дніпропетровщини, курс північно-західний.
БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс західний.
Поблизу узбережжя Одещини - ворожий розвідувальний БпЛА. Залучено засоби для збиття.