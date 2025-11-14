Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку "Кинджалами" 14 листопада?

Моніторингові канали повідомляють про пускові маневри. Загалом у повітрі 5 винищувачів.

О 21:24 "Кинджали" фіксували на Чернігівщині.

Швидкісні цілі на Сумщині, повз Чернігівщину, курсом на Київщину,

– повідомили у Повітряних силах.

Згодом там додали, що ракети летять північніше Києва курсом на Житомирщину. Далі – курс на Хмельниччину.

Ракета з Житомирщини, курсом на Старокостянтинів,

– попередили у ПС о 21:29.

Загалом фіксували 4 цілі. Місцеві ЗМІ повідомили про вибухи на Хмельниччині о 21:30.