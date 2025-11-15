Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

00:23, 15 ноября

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

00:13, 15 ноября

БпЛА в Бериславском районе Херсонщины, курс северный.

00:01, 15 ноября

БпЛА на севере Харьковщины, курс южный.

00:00, 15 ноября

Взрывы на Запорожье.

23:55, 14 ноября

БпЛА над Запорожьем.

23:25, 14 ноября

БпЛА мимо Камышевахи, курсом на Никопольский район Днепропетровщины.

22:44, 14 ноября

  • БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

  • БпЛА курсом на/против Синельниково.

  • БпЛА с Днепропетровщины, курсом на Харьковщину.

  • БпЛА в Конотопском районе Сумщины, курс южный.

21:59, 14 ноября

  • БпЛА на границе Запорожья и Днепропетровщины, курс северо-западный.

  • БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, курс западный.

  • Вблизи побережья Одесской области - вражеский разведывательный БпЛА. Привлечены средства для сбивания.