Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Смотрите также Масштабная тревога раздавалась по всей стране: взлетали МиГ-31К, были пуски ракет и взрывы
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. БпЛА в Бериславском районе Херсонщины, курс северный. БпЛА на севере Харьковщины, курс южный. Взрывы на Запорожье. БпЛА над Запорожьем. БпЛА мимо Камышевахи, курсом на Никопольский район Днепропетровщины. БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину. БпЛА курсом на/против Синельниково. БпЛА с Днепропетровщины, курсом на Харьковщину. БпЛА в Конотопском районе Сумщины, курс южный. БпЛА на границе Запорожья и Днепропетровщины, курс северо-западный. БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, курс западный. Вблизи побережья Одесской области - вражеский разведывательный БпЛА. Привлечены средства для сбивания.
БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
БпЛА в Бериславском районе Херсонщины, курс северный.
БпЛА на севере Харьковщины, курс южный.
Взрывы на Запорожье.
БпЛА над Запорожьем.
БпЛА мимо Камышевахи, курсом на Никопольский район Днепропетровщины.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
БпЛА курсом на/против Синельниково.
БпЛА с Днепропетровщины, курсом на Харьковщину.
БпЛА в Конотопском районе Сумщины, курс южный.
БпЛА на границе Запорожья и Днепропетровщины, курс северо-западный.
БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, курс западный.
Вблизи побережья Одесской области - вражеский разведывательный БпЛА. Привлечены средства для сбивания.