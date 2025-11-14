Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Він розповів про деталі наслідків російського удару.

Дивіться також Росія вночі атакувала ракетами "Калібр" і "Кинджал", а також "Шахедами": де зараз тривога

Які наслідки удару по Чорноморську?

Місцева влада повідомляє, що внаслідок російського удару по ринку у Чорноморську загинуло двоє людей. Ще сім осіб зазнали поранень, частина з них наразі перебуває у важкому стані. Інформацію щодо них уточнюють.

Також через російську атаку пошкоджено міську площу, фасади магазинів, а також приватний транспорт. Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.