Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Які наслідки ворожої атаки по Одеській області?

Прокурори розповіли, що через ворожий обстріл в місті Арциз пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції,

– зазначили в Одеській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Болградської окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів росіянами в місті Арциз.

Варто зазначити, що Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників на півдні Одеської області вночі.

