Ймовірно, у місті є прильот. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Думскую".

Що відомо про атаку на Одесу?

Повітряну тривогу по всій Одещині оголосили о 00:22 12 листопада. Вона пов'язана із загрозою атаки ворожих дронів на регіон.

Повітряні сили ЗСУ раніше кілька разів попереджали про рух безпілотників на Одесу з Чорного моря. Монітори повідомили, що близько 00:25 прогриміли вибухи в місті. Припускають, що вони пов'язані з роботою ППО.

Як повідомили місцеві ЗМІ згодом, попередньо, у місті сталось влучання у житловий будинок.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та перебувати там до відбою загрози.

