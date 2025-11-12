Ймовірно, у місті є прильот. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Думскую".
Що відомо про атаку на Одесу?
Повітряну тривогу по всій Одещині оголосили о 00:22 12 листопада. Вона пов'язана із загрозою атаки ворожих дронів на регіон.
Повітряні сили ЗСУ раніше кілька разів попереджали про рух безпілотників на Одесу з Чорного моря. Монітори повідомили, що близько 00:25 прогриміли вибухи в місті. Припускають, що вони пов'язані з роботою ППО.
Як повідомили місцеві ЗМІ згодом, попередньо, у місті сталось влучання у житловий будинок.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та перебувати там до відбою загрози.
Останні атаки росіян по Україні
Росія обстріляла об'єкти критичної інфраструктури Лозівської громади 11 листопада. Атака спричинила аварійні вимкнення світла. Котельні залишилися без електрики, тому теплопостачання зупинене.
Тієї ж ночі на Одещині ворог атакував енергетичні та транспортні об'єкти. Постраждали депо Укрзалізниці та адмінбудівлі.
9 листопада російські військові завдали удару по Сумах невідомим боєприпасом. Було пошкоджено будівлі. Обійшлось без постраждалих.