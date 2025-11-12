Вероятно, в городе есть прилет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Думскую".
Смотрите также Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Что известно об атаке на Одессу?
Воздушную тревогу по всей Одесской области объявили в 00:22 12 ноября. Она связана с угрозой атаки вражеских дронов на регион.
Воздушные силы ВСУ ранее несколько раз предупреждали о движении беспилотников на Одессу с Черного моря. Мониторы сообщили, что около 00:25 прогремели взрывы в городе. Предполагают, что они связаны с работой ПВО.
Как сообщили местные СМИ впоследствии, предварительно, в городе произошло попадание в жилой дом.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе стоит как можно скорее пройти в укрытие и находиться там до отбоя угрозы.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Последние атаки россиян по Украине
Россия обстреляла объекты критической инфраструктуры Лозовской общины 11 ноября. Атака вызвала аварийные отключения света. Котельные остались без электричества, поэтому теплоснабжение остановлено.
Той же ночью в Одесской области враг атаковал энергетические и транспортные объекты. Пострадали депо Укрзализныци и админздания.
9 ноября российские военные нанесли удар по Сумам неизвестным боеприпасом. Было повреждено здание. Обошлось без пострадавших.