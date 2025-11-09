Днем появились сообщения о взрывах на Сумщине. Оккупанты били по области ударными дронами, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Сумы 9 ноября?

По словам мэра Сум Артема Кобзаря, в результате атаки повреждены деревянная хозяйственная постройка, 5 окон и кровля жилого дома. Предварительно, пострадавших нет.

Последствия удара по Сумах / Фото Сумской городской совет

Между тем глава МВА Сергей Кривошеенко сообщил, что в полдень россияне ударили между двумя частными городскими усадьбами неизвестным боеприпасом. На месте попадания образовалась небольшая воронка.

Каковы последствия последних обстрелов Украины?