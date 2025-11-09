Днем появились сообщения о взрывах на Сумщине. Оккупанты били по области ударными дронами, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Сумы 9 ноября?
По словам мэра Сум Артема Кобзаря, в результате атаки повреждены деревянная хозяйственная постройка, 5 окон и кровля жилого дома. Предварительно, пострадавших нет.
Последствия удара по Сумах / Фото Сумской городской совет
Между тем глава МВА Сергей Кривошеенко сообщил, что в полдень россияне ударили между двумя частными городскими усадьбами неизвестным боеприпасом. На месте попадания образовалась небольшая воронка.
Каковы последствия последних обстрелов Украины?
- В ночь на 9 ноября Россия запустила по Украине 69 ударных беспилотников, среди которых 50 были дроны типа Shahed. Силы ПВО обезвредили 34 вражеских беспилотника. К сожалению, есть попадания на 9 локациях.
- В частности, враг атаковал дронами Одесскую область. Повреждены частные жилые дома и гараж, а также газовая труба.
- 8 ноября оккупанты совершили очередной массированный удар по Украине, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры. В Днепре произошло попадание вражеского снаряда в многоэтажку. Три человека погибли.