Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Почему раздавались взрывы в Ромнах?

Воздушная тревога в разных районах Сумщины 9 ноября звучит уже больше часа. Она связана с применением ударных дронов Россией.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА на или мимо Ромны.

Уже через несколько минут прогремел первый взрыв в Ромнах. Впоследствии, в 13:31, местные жители снова услышали их.

Еще два взрыва прогремели около 13:39.

