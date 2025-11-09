Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Чому лунали вибухи у Ромнах?

Повітряна тривога у різних районах Сумщини 9 листопада лунає вже понад годину. Вона пов'язана із застосування ударних дронів Росією.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА на або повз Ромни.

Вже за кілька хвилин прогримів перший вибух у Ромнах. Згодом, о 13:31, місцеві жителі знову почули їх.

Ще два вибухи пролунали близько 13:39. Ще серія вибухів пролунала через 10 хвилин.

