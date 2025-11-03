Є жертва та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Що відомо про атаку на Сумщину?
Росія вдарила ударними безпілотниками по Тростянецькій громаді.
"Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали", – зауважив Олег Григоров.
За попередніми даними, загинула одна людина.
Окрім того, з-під завалів рятувальники деблокували 3 людей, які уже отримують необхідну медичну допомогу.
На місці атаки продовжується пошуково-рятувальна операція.
Інші наслідки атаки уточнюються.