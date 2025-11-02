Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

18:57, 2 листопада

Харківська область – загроза застосування балістичного озброєння!

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

18:43, 2 листопада

БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Лозівський район Харківщини.

18:16, 2 листопада

  • БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, постійно змінюють напрямок руху.

18:02, 2 листопада

БпЛА на Київщині, курсом на Димер.

17:44, 2 листопада

БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.