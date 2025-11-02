Про це пише 24 Канал з посиланням на угрупування військ "Схід".

Що відомо про загибель військових ЗСУ під час атак?

Під вогонь окупантів 1 листопада потрапили Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади Дніпропетровщини.

Стало відомо, що в внаслідок комбінованої атаки росіян є загиблі та поранені серед бійців ЗСУ.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України… Російський агресор дорого заплатить за скоєне,

– йдеться в повідомленні.

За даними військових, наразі правоохоронці перевіряють дотримання правил перебування військових під час ракетної загрози на відкритій місцевості. Зазначається, що заборонене, зокрема, проведення нарад і зборів у таких місцях.