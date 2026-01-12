Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Дивіться також На Буковині чоловік протаранив прикордонника, щоб потрапити до Румунії
Де на кордоні з Україною зараз є черги?
У ДПСУ зазначили, що станом на 08:30 12 січня навпроти пункту пропуску "Краківець" перебуває 100 автівок на в'їзд в Україну. А навпроти пункту пропуску "Шегині" на в'їзд очікує 110 автівок.
В інших пунктах пропуску заторів як на в'їзд, так і на виїзд не спостерігається.
Також навпроти пункту пропуску "Краківець" на в'їзд в Україну очікує 8 автобусів, навпроти пункту пропуску "Шегині" – 10 автобусів. На виїзд з України накопичення автобусів не зафіксовано,
– йдеться у повідомленні.
Прикордонники закликали водіїв враховувати погодні умови, завчасно планувати маршрут, коректно розраховувати час у дорозі та обирати менш завантажені пункти пропуску.
Коли раніше були черги на кордоні?
Увечері 3 січня на виїзд з України спостерігалися у черги. Тоді найбільші накопичення транспорту були на пунктах пропуску "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська", "Устилуг", "Угринів".
Тоді на в'їзд в Україну було складно на пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині". Так, до пункту пропуску "Медика – Шегині" утворився затор завдовжки близько 2 кілометрів.
Цікаво, що 31 грудня на виїзд з України не було черг на жодному з пунктів пропуску. Ані з автобусів, ані з автомобілів.