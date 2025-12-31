У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордонах за кілька годин до Нового року, передає 24 Канал.

Що з чергами на кордоні?

У ДПСУ оприлюднили інформацію про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України станом на 18:30 31 грудня 2025 року.

У цей період на жодному з пунктів пропуску немає черг ані з автомобілів, ані з автобусів.

Черги на кордоні 18:30 31.12.2025 / Фото Держприкордонслужби

Що варто знати про перетин кордону?