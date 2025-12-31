В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границах за несколько часов до Нового года, передает 24 Канал.
Что с очередями на границе?
В ГПСУ обнародовали информацию об очередях перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины по состоянию на 18:30 31 декабря 2025 года.
В этот период ни на одном из пунктов пропуска нет очередей ни из автомобилей, ни из автобусов.
Очереди на границе 18:30 31.12.2025 / Фото Госпогранслужбы
Что стоит знать о пересечении границы?
В ГПСУ отмечают, что украинские пассажиры скоро смогут проходить пограничный контроль еще быстрее. Уже сейчас в некоторых поездах "Укрзализныци" документы проверяют во время движения без остановок, а с начала 2026 года такая практика распространится на большее количество поездов.
Стоит заметить, что украинцам, которые путешествуют в Польшу, нужно иметь медицинскую страховку, иначе они могут столкнуться с отказом во въезде. Полис для обучения, работы или пребывания в Польше должен иметь минимальное покрытие в 30 000 евро и действовать не менее 3 месяцев.