Позашляховик рухався у бік Румунії, коли прикордонний наряд його запримітив. Військові наказали водієві зупинитися. Однак той проігнорував вимогу і спробував прорватися через кордон, подолавши лінію інженерно-загороджувальних споруд, передає 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

Що відомо про наїзд на прикордонника?

Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Його госпіталізували та прооперували.

Пізніше прикордонники спільно з поліцейськими відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів.

У ході пошукових заходів правоохоронці затримали 6 порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

На Буковині чоловік хотів незаконно потрапити до Румуні / Фото ДПСУ

Що відомо про інші спроби незаконно виїхати з України?