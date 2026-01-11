Позашляховик рухався у бік Румунії, коли прикордонний наряд його запримітив. Військові наказали водієві зупинитися. Однак той проігнорував вимогу і спробував прорватися через кордон, подолавши лінію інженерно-загороджувальних споруд, передає 24 Канал із посиланням на ДПСУ.
Що відомо про наїзд на прикордонника?
Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Його госпіталізували та прооперували.
Пізніше прикордонники спільно з поліцейськими відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів.
У ході пошукових заходів правоохоронці затримали 6 порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.
На Буковині чоловік хотів незаконно потрапити до Румуні / Фото ДПСУ
Що відомо про інші спроби незаконно виїхати з України?
У Карпатах прикордонники врятували чоловіка, який 5 днів блукав у горах, намагаючись незаконно перетнути кордон. Громадянина виявили знесиленим на снігу.
Громадянин України намагався незаконно перетнути кордон з Румунією на мотоциклі без проходження контролю. Прикордонники зупинили його на пункті пропуску "Порубне" і передали поліції.
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили ухилянтів у броньованому автомобілі з проблисковими маячками до кордону з Угорщиною. Організатори злочинної схеми брали 16 500 доларів за переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон.