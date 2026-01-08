Жінка відмовилася їхати в Україну, хоча мала на це право. Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
Що відомо про жінку?
Йдеться про Світлану Тимченко з Білої Церкви. За словами знайомих, жінка самостійно виховувала двох дітей, працювала у сфері торгівлі меблями, а згодом виїхала до Італії разом із сином шкільного віку. Там вона і познайомилася з італійцем на ім'я Рокко.
Донька Світлани мешкає під Києвом, а її цивільний чоловік загинув, захищаючи Україну. Сама жінка, за словами знайомих, ніколи не підтримувала проросійських поглядів.
Знайомі жінки розповіли ЗМІ, що іноземець дуже ревнивий, тому вона з багатьма вже зв'язки не підтримувала. Цього разу їхала до України, щоб показати нареченого рідним.
Що відомо про конфлікт, який стався в автобусі дорогою до України?
Під час поїздки в Україну між італійцем Рокко та пасажиркою Дариною Мельниченко виник конфлікт. Іноземець відкрито висловлював підтримку Володимиру Путіну та зневажливо говорив про Україну.
Це обурило дівчину, тож вона розповіла про інцидент у соцмережі Threads. Публікація швидко набула розголосу, а Дар'я отримала багато слів підтримки від українців. Після цього вона вирішила зробити все можливе, аби проросійський італієць не зміг потрапити до України.
На пункті пропуску прикордонники запросили чоловіка на розмову, за підсумками якої йому відмовили у в'їзді на 3 роки. Подальша доля італійця наразі невідома, однак назад до Італії автобусом компанії Al Trans він не повернувся.