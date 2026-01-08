Жінка відмовилася їхати в Україну, хоча мала на це право. Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Що відомо про жінку?

Йдеться про Світлану Тимченко з Білої Церкви. За словами знайомих, жінка самостійно виховувала двох дітей, працювала у сфері торгівлі меблями, а згодом виїхала до Італії разом із сином шкільного віку. Там вона і познайомилася з італійцем на ім'я Рокко.

Донька Світлани мешкає під Києвом, а її цивільний чоловік загинув, захищаючи Україну. Сама жінка, за словами знайомих, ніколи не підтримувала проросійських поглядів.

Знайомі жінки розповіли ЗМІ, що іноземець дуже ревнивий, тому вона з багатьма вже зв'язки не підтримувала. Цього разу їхала до України, щоб показати нареченого рідним.

Що відомо про конфлікт, який стався в автобусі дорогою до України?

  • Під час поїздки в Україну між італійцем Рокко та пасажиркою Дариною Мельниченко виник конфлікт. Іноземець відкрито висловлював підтримку Володимиру Путіну та зневажливо говорив про Україну.

  • Це обурило дівчину, тож вона розповіла про інцидент у соцмережі Threads. Публікація швидко набула розголосу, а Дар'я отримала багато слів підтримки від українців. Після цього вона вирішила зробити все можливе, аби проросійський італієць не зміг потрапити до України.

  • На пункті пропуску прикордонники запросили чоловіка на розмову, за підсумками якої йому відмовили у в'їзді на 3 роки. Подальша доля італійця наразі невідома, однак назад до Італії автобусом компанії Al Trans він не повернувся.