Женщина отказалась ехать в Украину, хотя имела на это право. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Смотрите также Супруги итальянец Рокко и украинка: спикер ГПСУ раскрыл детали скандала
Что известно о женщине?
Речь идет о Светлане Тимченко из Белой Церкви. По словам знакомых, женщина самостоятельно воспитывала двоих детей, работала в сфере торговли мебелью, а затем выехала в Италию вместе с сыном школьного возраста. Там она и познакомилась с итальянцем по имени Рокко.
Дочь Светланы живет под Киевом, а ее гражданский муж погиб, защищая Украину. Сама женщина, по словам знакомых, никогда не поддерживала пророссийских взглядов.
Знакомые женщины рассказали СМИ, что иностранец очень ревнивый, поэтому она со многими уже связи не поддерживала. На этот раз ехала в Украину, чтобы показать жениха родным.
Что известно о конфликте, который произошел в автобусе по дороге в Украину?
Во время поездки в Украину между итальянцем Рокко и пассажиркой Дарьей Мельниченко возник конфликт. Иностранец открыто выражал поддержку Владимиру Путину и пренебрежительно говорил об Украине.
Это возмутило девушку, поэтому она рассказала об инциденте в соцсети Threads. Публикация быстро получила огласку, а Дарья получила много слов поддержки от украинцев. После этого она решила сделать все возможное, чтобы пророссийский итальянец не смог попасть в Украину.
На пункте пропуска пограничники пригласили мужчину на разговор, по итогам которого ему отказали во въезде на 3 года. Дальнейшая судьба итальянца пока неизвестна, однако обратно в Италию автобусом компании Al Trans он не вернулся.