Женщина отказалась ехать в Украину, хотя имела на это право. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Смотрите также Супруги итальянец Рокко и украинка: спикер ГПСУ раскрыл детали скандала

Что известно о женщине?

Речь идет о Светлане Тимченко из Белой Церкви. По словам знакомых, женщина самостоятельно воспитывала двоих детей, работала в сфере торговли мебелью, а затем выехала в Италию вместе с сыном школьного возраста. Там она и познакомилась с итальянцем по имени Рокко.

Дочь Светланы живет под Киевом, а ее гражданский муж погиб, защищая Украину. Сама женщина, по словам знакомых, никогда не поддерживала пророссийских взглядов.

Знакомые женщины рассказали СМИ, что иностранец очень ревнивый, поэтому она со многими уже связи не поддерживала. На этот раз ехала в Украину, чтобы показать жениха родным.

Что известно о конфликте, который произошел в автобусе по дороге в Украину?