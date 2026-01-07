Украинка имела право пересечь границу без препятствий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телеканала "Киев 24".

Смотрите также История с итальянцем на границе: Дарья Мельниченко рассказала, как развивались события

Что известно о семейном статусе итальянца?

По словам представителя, иностранец по имени Рокко не состоит в браке с гражданкой Украины, с которой вместе направлялся к границе. После отказа во въезде итальянцу украинка заявила, что не желает въезжать на территорию Украины и решила вернуться с ним в обратном направлении.

Андрей Демченко также отметил, что запрещать гражданам Украины въезд в страну невозможно.

Это немного абсурдно, потому что Конституция запрещает при любых обстоятельствах отказывать украинцам вернуться домой,

– отметил представитель ГПСУ.

Что известно о скандале с итальянцем?