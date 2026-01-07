Украинка имела право пересечь границу без препятствий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телеканала "Киев 24".
Смотрите также История с итальянцем на границе: Дарья Мельниченко рассказала, как развивались события
Что известно о семейном статусе итальянца?
По словам представителя, иностранец по имени Рокко не состоит в браке с гражданкой Украины, с которой вместе направлялся к границе. После отказа во въезде итальянцу украинка заявила, что не желает въезжать на территорию Украины и решила вернуться с ним в обратном направлении.
Андрей Демченко также отметил, что запрещать гражданам Украины въезд в страну невозможно.
Это немного абсурдно, потому что Конституция запрещает при любых обстоятельствах отказывать украинцам вернуться домой,
– отметил представитель ГПСУ.
Что известно о скандале с итальянцем?
Итальянца по имени Рокко не пустили в Украину из-за его пророссийских взглядов, о которых сообщила украинка Дарья Мельниченко в соцсетях. После сообщения Дарьи тысячи пользователей пытались информировать пограничников, а итальянец подтвердил свою приверженность России во время допроса на границе.
Гражданину Италии отказали во въезде в Украину из-за его пророссийских взглядов и поддержки агрессии России. Итальянцу запрещен въезд в Украину на 3 года после детальной проверки пограничной службой.