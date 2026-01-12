Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Где на границе с Украиной сейчас есть очереди?

В ГПСУ отметили, что по состоянию на 08:30 12 января напротив пункта пропуска "Краковец" находится 100 автомобилей на въезд в Украину. А напротив пункта пропуска "Шегини" на въезд ожидает 110 автомобилей.

В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд не наблюдается.

Также напротив пункта пропуска "Краковец" на въезд в Украину ожидает 8 автобусов, напротив пункта пропуска "Шегини" – 10 автобусов. На выезд из Украины накопления автобусов не зафиксировано,

– говорится в сообщении.

Пограничники призвали водителей учитывать погодные условия, заблаговременно планировать маршрут, корректно рассчитывать время в пути и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

