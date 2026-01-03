Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Какая ситуация на границе?
Наибольшие накопления транспорта по состоянию на вечер 3 января на выезд из Украины на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов".
Наименее загружены пока "Грушев", "Смильница", "Нижанковичи".
На въезд в Украину сложно на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".
В частности, к пункту пропуска "Медика – Шегини" образовалась пробка длиной около 2 километров.
В ГПСУ рассказали, что пограничники работают в усиленном режиме.
Было увеличено количество пограничных нарядов, развернуто дополнительные автоматизированные рабочие места. Также осуществляется постоянная координация действий с Польшей.
Пограничники прогнозируют, что интенсивность движения будет оставаться высокой в течение ближайшей недели.
Рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска для более быстрого пересечения границы,
– призвали в ГПСУ.
Что стоит знать о пересечении границы?
Украинцы, которые путешествуют поездами, скоро смогут проходить пограничный контроль еще быстрее. В некоторых поездах "Укрзализныци" документы начали проверять во время движения без остановок.
В то же время украинцам не стоит забывать о медицинской страховке для пересечения польской границы, чтобы не получить отказ во въезде.
Также стоит помнить о перечне продуктов, которые нельзя перевозить через границу, в частности, мясо, молочные продукты и сельскохозяйственная продукция.